Волонтёр из Дагестана умер от травмы головы при ликвидации наводнения

Волонтёр Артём Михрабов скончался в больнице после тяжёлой черепно-мозговой травмы. Парень помогал пострадавшим от наводнения в Дагестане. Врачи пытались спасти его жизнь, но повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Получивший тяжёлую черепно-мозговую травму парень, несмотря на экстренную эвакуацию вертолётом и интенсивную терапию, имел повреждения мозга, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось», — указано в сообщении.

По данным регионального правительства, 19-летний волонтёр получил серьёзную травму головы в Мамедкале. Он помогал людям после затопления. Артём поддерживал пострадавших с первых дней бедствия. В администрации пообещали — семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Ранее в Дагестане умерла женщина, которую вместе с маленьким ребёнком накрыло лавиной. Трагедия произошла в горах республики. 40-летняя Патимат получила множественные переломы. Медики до последнего боролись за её жизнь, но спасти пострадавшую не смогли. Её семилетний сын выжил.