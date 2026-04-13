8 часов ужаса: Россиянка с ребёнком чудом выжили под лавиной

В Дагестане спасли женщину и ребёнка, которые оказались погребены под снегом после схода лавины. Они просидели там больше восьми часов, сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в селе Шаитли Цунтинского района ранним утром — примерно в 5 часов. Снежная масса накрыла людей, однако им удалось выжить до прибытия помощи.

По данным источника, женщина получила серьёзные травмы — у неё диагностированы множественные переломы, её готовят к госпитализации. При этом семилетний ребёнок не пострадал. После происшествия начата процессуальная проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства схода лавины.

В регионе зафиксированы и другие последствия непогоды. В соседнем селе Мокок из-за схода снега на жилой дом обрушилась линия электропередачи. А на границе Гумбетовского и Ботлихского районов погибли десять лошадей — животные не смогли преодолеть заснеженные участки после сильного снегопада.

Ранее Life.ru рассказывал, что в дагестанском селе Шайтли сошла лавина, обрушившаяся на жилые дома. Под всей этой снежной массой оказались женщина с ребёнком. МЧС не могло задействовать для их спасения авиацию из-за погодных условий.