Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 17:14

В Индии из-за схода лавин погибли семь человек, ещё пятеро ранены

В индийской союзной территории Ладакх сошли несколько лавин, в результате чего погибли семь человек, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщил лейтенант-губернатор региона Винай Кумар Саксена в соцсети X.

Последствия схода лавины. Видео © X / ChaudharyParvez

«Новости о сходе лавин печальны. Мобилизованы спасательные службы. Все правительственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности», — написал чиновник.

Трагедия произошла на участке национального шоссе Сринагар-Лех. Под толщей снега оказались около десятка автомобилей.

Ладакх находится в высокогорной части Гималаев. На этой трассе лавины сходят ежегодно, а в самых опасных зонах — по нескольку раз за сезон, что регулярно приводит к перекрытию дорожного движения. Спасательные службы продолжают разбор завалов.

Снежная лавина насмерть придавила двух человек на севере Италии
Снежная лавина насмерть придавила двух человек на севере Италии

Недавно в Арагацотнской области Армении спасатели обнаружили тело 37-летнего россиянина, который попал под снежную лавину. Трагедия случилась утром 16 марта недалеко от села Египатруш. К моменту прибытия спасателей мужчина уже не подавал признаков жизни.

BannerImage

Обложка X / ChaudharyParvez

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Индия
  • Катастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar