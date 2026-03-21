Снежная лавина насмерть придавила двух человек на севере Италии

В Италии произошёл сход лавины в горах в Альто-Адидже, как минимум два человека погибли в результате ЧП. Об этом сообщает агентство ANSA. Известно об одном пострадавшем. По предварительной информации, под снегом могли оказаться 10 человек.

Сигнал тревоги поступил спасателям около 12:00 по местному времени (14:00 по Москве). Сейчас около 80 работников экстренных служб приступили к поискам выживших. Привлечены шесть вертолётов. Пострадавший уже доставлен в больницу в Инсбурге, его состояние тяжёлое.

Ранее сообщалось, что спасатели в Армении обнаружили тело 37-летнего гражданина России, попавшего под лавину в Арагацотнской области. Трагедия произошла утром 16 марта близ села Египатруш.