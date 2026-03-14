На двух женщин обрушилась лавина с крыши дома в Саранске

В Саранске на улице Титова снежная масса сошла с крыши двухэтажного дома и накрыла двух женщин. Об этом сообщает SHOT.

Прибывшие спасатели откопали пострадавших из сугроба. С ссадинами и ушибами их доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Днём 11 марта в посёлке Медведево (Марий Эл) с крыши многоквартирного дома рухнула снежная масса с наледью прямо на ребёнка. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Девочка пострадала, но неизвестно насколько серьёзно.