На двух женщин обрушилась лавина с крыши дома в Саранске
Обложка © Life.ru
В Саранске на улице Титова снежная масса сошла с крыши двухэтажного дома и накрыла двух женщин. Об этом сообщает SHOT.
Прибывшие спасатели откопали пострадавших из сугроба. С ссадинами и ушибами их доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Днём 11 марта в посёлке Медведево (Марий Эл) с крыши многоквартирного дома рухнула снежная масса с наледью прямо на ребёнка. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Девочка пострадала, но неизвестно насколько серьёзно.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.