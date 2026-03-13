Важного коммунальщика задержали после падения наледи на девочку в Марий Эл

Девочка пострадала при сходе снега и наледи с крыши многоквартирного дома в марийском посёлке Медведево, сообщили в пресс-службе республиканского СК. Всё произошло днём 11 марта, леденящий душу момент попал на запись с камеры видеонаблюдения. Степень травмирования неизвестна. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Момент падения наледи и задержанные отвественного за уборку в Марий Эл. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Марий Эл

По версии следствия, причиной стало неисполнение директора коммерческой организации и его подчинённых обязанностей по уборке с кровли снега, наледи и сосулек. Подозреваемого задержали, это также попало на видео. Скоро ему изберут меру пресечения.

Ранее упавшая глыба льда убила жительницу Рязани. Сразу после удара девушка потеряла сознание. Её госпитализировали, но тщетно. Возбуждено уголовное дело.