Девушку насмерть прибило глыбой льда в Рязани

В Рязани в реанимации скончалась 27‑летняя девушка после падения на неё огромной глыбы льда с крыши здания. СК уже возбудил уголовное дело, устанавливается круг должностных лиц, ответственных за очистку кровли, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — сказано в тексте.

Сам инцидент произошёл вечером 4 марта в самом центре города. Как писали местные СМИ, девушка сразу потеряла сознание и не успела даже вскрикнуть. В тяжёлом состоянии её госпитализировали. Всё это время врачи боролись за жизнь пациентки, но спасти её не смогли. По словам жителей Рязани, снег и наледь с той самой крыши так и не был убран коммунальщиками.

Ранее в Казани женщина с маленьким ребёнком чудом избежала травм из-за схода огромной лавины с крыши многоэтажки. Инцидент произошёл на проспекте Победы, 78. Заметив надвигающуюся снежную массу, мать мгновенно подхватила малыша на руки и успела отбежать в сторону.