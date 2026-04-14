Стало известного о состоянии ребёнка, спасённого из-под лавины в Дагестане

Жизни семилетнего мальчика, которого вместе с матерью спасли из заваленного лавиной дома в Дагестане, ничего не угрожает. Об этом сообщает RT со ссылкой на информированный источник.

Мать ребёнка после спасения из-под обломков скончалась в больнице. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мальчик выжил. Сейчас он находится под присмотром врачей.