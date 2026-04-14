14 апреля, 09:59

Стало известного о состоянии ребёнка, спасённого из-под лавины в Дагестане

Жизни семилетнего мальчика, которого вместе с матерью спасли из заваленного лавиной дома в Дагестане, ничего не угрожает. Об этом сообщает RT со ссылкой на информированный источник.

Мать ребёнка после спасения из-под обломков скончалась в больнице. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мальчик выжил. Сейчас он находится под присмотром врачей.

Напомним, ранее в дагестанском селе Шайтли сошла лавина, в результате которой под снежной массой оказались жилые дома. Позже спасатели извлекли женщину и ребёнка, которые ждали помощи больше восьми часов. К сожалению, женщина умерла в больнице.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Борис Эльфанд
