17 апреля, 05:14

Угроза сменила профиль: паводки в Дагестане сменяются опасными оползнями

В МЧС заявили о стабилизации паводковой ситуации в Дагестане

Обложка © VK / МЧС Дагестана

Обложка © VK / МЧС Дагестана

Ситуация с весенним половодьем в Дагестане начала меняться в лучшую сторону. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, паводковая обстановка в республике постепенно стабилизируется. Уровень воды в реках идет на спад, что позволяет оценить масштаб нанесённого ущерба.

Однако расслабляться пока рано. Несмотря на улучшение водного режима, природные угрозы никуда не исчезли. В министерстве предупреждают: в ряде районов Дагестана из-за переувлажнения почвы активизировались оползневые процессы.

Подвижки грунта представляют серьёзную опасность для инфраструктуры и жилых построек. Специалисты ведомства продолжают мониторинг обстановки в горных и предгорных зонах. Эксперты внимательно следят за состоянием склонов, чтобы своевременно реагировать на любые изменения рельефа.

Жителей просят сохранять бдительность и не игнорировать оповещения экстренных служб. В ближайшее время профильные ведомства сосредоточатся на оценке рисков в наиболее уязвимых районах, где высока вероятность схода земляных масс.

Из-за оползня в Дагестане обвалилась часть жилого двухэтажного дома
Из-за оползня в Дагестане обвалилась часть жилого двухэтажного дома

Ранее сообщалось, что в Дагестане до сих пор затоплены более 760 жилых домов после разгула стихии. Под водой остаются 762 жилых строения в девяти населённых пунктах, расположенных в пяти муниципальных образованиях. Также затопило 812 приусадебных участков и 76 отрезков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения сейчас находятся 524 человека, из них 175 детей.

Оксана Попова
