Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 21:24

Строящийся многоквартирный дом в Воронеже пострадал от падения частей БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Воронеже средства ПВО и РЭБ уничтожили и подавили несколько украинских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале.

В результате падения частей БПЛА повреждения зафиксированы в строящемся многоквартирном доме. Режим опасности атаки беспилотников действует на территории всей области.

Украинские дроны налетели на Белгород и округ, пострадала 10-летняя девочка

Ранее в результате удара ВСУ по Каховке в Херсонской области полностью было разрушено здание кафе «Старый город», расположенное рядом с остановкой возле центральной районной больницы. Кроме того, в селе Каменка украинский дрон упал у жилого дома, что привело к обрыву проводов и выбитым окнам. По данным главы Каховского округа Павла Филипчука, в обоих случаях никто из жителей не пострадал.

Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar