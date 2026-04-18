Строящийся многоквартирный дом в Воронеже пострадал от падения частей БПЛА

В Воронеже средства ПВО и РЭБ уничтожили и подавили несколько украинских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале.

В результате падения частей БПЛА повреждения зафиксированы в строящемся многоквартирном доме. Режим опасности атаки беспилотников действует на территории всей области.

Ранее в результате удара ВСУ по Каховке в Херсонской области полностью было разрушено здание кафе «Старый город», расположенное рядом с остановкой возле центральной районной больницы. Кроме того, в селе Каменка украинский дрон упал у жилого дома, что привело к обрыву проводов и выбитым окнам. По данным главы Каховского округа Павла Филипчука, в обоих случаях никто из жителей не пострадал.