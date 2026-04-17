17 апреля, 13:03

Украинские дроны налетели на Белгород и округ, пострадала 10-летняя девочка

Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Вооружённые силы Украины вновь нанесли удары по Белгороду и прилегающему округу. В результате инцидентов есть пострадала десятилетняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В областном центре после атаки беспилотника повреждения получили 17 автомобилей. Пострадавшая девочка в момент взрыва находилась в одной из машин, и ей резко стало плохо.

Прибывшие медики диагностировали у ребёнка баротравму. Пострадавшую доставили в детскую областную больницу для углублённого обследования.

В селе Никольское Белгородского округа дрон сдетонировал рядом с легковушкой. У транспортного средства выбиты стёкла, а кузов получил множественные посечения.

В сёлах Беловское и Репное из-за падения обломков сбитых БПЛА повреждены крыши двух частных домов и гаража. В посёлке Политотдельский беспилотник атаковал территорию предприятия — пострадала кровля складского здания.

Новый элемент на дронах ВСУ: под крылом FP-2 нашли загадочный груз
Ранее Life.ru сообщал, что в Туапсе продолжают искать девочку, пропавшую после атаки ВСУ. Она признана погибшей, но тело пока не найдено. У родных школьница остаются надежда, что она жива.

Никита Никонов
