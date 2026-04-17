Выжившая кошка дала надежду семье пропавшей после атаки ВСУ девочки в Туапсе
Работа спасателей на месте разбора завалов в Туапсе. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
Родители 14-летней девочки, считавшейся погибшей в результате атаки БПЛА на жилой дом в Туапсе, сохраняют надежду на её спасение. Их уверенность подкреплена тем фактом, что из-под завалов удалось извлечь живой их домашнюю кошку, передаёт Telegram-канал Kub Mash.
Пропавшая девочка. Фото © Telegram / Kub Mash
В момент падения дрона в здании находились вся семья: отец Андрей, мать Татьяна, их племянница и сама Лера. После взрыва всем, кроме школьницы, удалось выбежать на улицу. Андрей немедленно бросился обратно и около часа вручную разбирал завалы, пытаясь добраться до комнаты дочери. Однако примерно через 25 минут прогремел второй взрыв, начался пожар, и мужчине пришлось прекратить поиски.
Спустя сутки спасатели нашли домашних животных семьи: собака погибла, но кошка осталась жива. По этой причине родители Леры считают, что возможно, их дочь ещё можно спасти.
Напомним, что в краснодарском Туапсе продолжаются поисковые работы девочки на месте разрушенного жилого дома после удара беспилотника ВСУ. По словам очевидцев, на котором она спала находился примерно в 30 метрах от эпицентра удара. Связь с девочкой отсутствует уже более суток. Сотрудники МЧС ведут разбор завалов, им помогают местные жители.
В ночь на 16 апреля украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В Туапсе жертвами атаки стали двое детей — пяти и 14 лет, ещё семь человек получили ранения. Власти пообещали оказать всю необходимую поддержку родственникам погибших. Ущерб от ночного налёта уже подсчитывают: повреждены 60 жилых домов (52 частных и 8 многоквартирных), а также три социальных объекта. Пять строений разрушены полностью. Поисково-спасательные работы продолжаются.
