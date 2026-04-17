Выжившая кошка дала надежду семье пропавшей после атаки ВСУ девочки в Туапсе

Родители 14-летней девочки, считавшейся погибшей в результате атаки БПЛА на жилой дом в Туапсе, сохраняют надежду на её спасение. Их уверенность подкреплена тем фактом, что из-под завалов удалось извлечь живой их домашнюю кошку, передаёт Telegram-канал Kub Mash.

Пропавшая девочка. Фото © Telegram / Kub Mash

В момент падения дрона в здании находились вся семья: отец Андрей, мать Татьяна, их племянница и сама Лера. После взрыва всем, кроме школьницы, удалось выбежать на улицу. Андрей немедленно бросился обратно и около часа вручную разбирал завалы, пытаясь добраться до комнаты дочери. Однако примерно через 25 минут прогремел второй взрыв, начался пожар, и мужчине пришлось прекратить поиски.

Спустя сутки спасатели нашли домашних животных семьи: собака погибла, но кошка осталась жива. По этой причине родители Леры считают, что возможно, их дочь ещё можно спасти.

Напомним, что в краснодарском Туапсе продолжаются поисковые работы девочки на месте разрушенного жилого дома после удара беспилотника ВСУ. По словам очевидцев, на котором она спала находился примерно в 30 метрах от эпицентра удара. Связь с девочкой отсутствует уже более суток. Сотрудники МЧС ведут разбор завалов, им помогают местные жители.