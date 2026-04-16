16 апреля, 07:40

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Туапсе выросло до семи

В результате атаки беспилотников на Туапсе число пострадавших увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребёнок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», — написал он.

Позже стало известно, что одну из пострадавших женщин пришлось госпитализировать. Её состояние врачи оценивают как средней тяжести, пациентке оказывается необходимое лечение. Остальным помощь была оказана на месте, без необходимости транспортировки в стационар.

В школах Туапсе отменили занятия после налёта БПЛА
В школах Туапсе отменили занятия после налёта БПЛА

Ранее сообщалось, то в результате атаки беспилотников на жилые дома в Туапсе погибли двое детей. Жертвами стали ребёнок в возрасте пяти лет и подросток 14 лет. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что дал поручение оказать им необходимую поддержку.

Милена Скрипальщикова
