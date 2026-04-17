16 апреля, 23:27

В Туапсе продолжаются поиски девочки под завалами дома, атакованного БПЛА ВСУ

В краснодарском Туапсе продолжаются поисковые работы после разрушения жилого дома в результате удара украинского дрона. Под завалом, как пишет Telegram-канал SHOT, может находиться ребёнок. Связь с девочкой отсутствует уже более суток.

Поисково-спасательные работы. Видео © Telegram / Мой Туапсе

В момент попадания беспилотника в здании находились мать и дочь. После взрыва женщина сумела выбраться наружу. Согласно очевидцам, диван, на котором спала девочка, был найден на значительном расстоянии от эпицентра удара — примерно в тридцати метрах. На месте работают сотрудники МЧС, разбор завалов ведётся при участии местных жителей.

Расчёты ПВО сбили три украинских дрона в Севастополе
Ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронов в Туапсе пострадали 60 жилых домов (52 частных и 8 многоэтажек) и 3 социальных объекта. Пять домов разрушены полностью. Обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека.

BannerImage

Обложка © Telegram / Мой Туапсе

Тимур Хингеев
