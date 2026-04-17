Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 21:43

Расчёты ПВО сбили три украинских дрона в Севастополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Расчёты противовоздушной обороны совместно с Черноморским флотом сбили три украинских беспилотника в районе Северной стороны и мыса Херсонес. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и мыса Херсонес. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — пишет Развожаев. На данный момент воздушная тревога отменена.

Губернатор напомнил, что военнослужащие выявляют и поражают дроны с применением различных средств, включая стрелковое оружие. Он отдельно отметил, что боеприпасы, не достигшие цели, всегда падают вниз.

А ранее на северном побережье Эстонии были обнаружены обломки беспилотника. По предварительным данным, детали принадлежат украинскому дрону, который ранее потерпел крушение. Отдельные фрагменты дронов находят в прибрежной зоне уезда Ляэне-Вирумаа, а также в районе населённого пункта Турбунеэме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Тимур Хингеев
