Расчёты ПВО сбили три украинских дрона в Севастополе

Расчёты противовоздушной обороны совместно с Черноморским флотом сбили три украинских беспилотника в районе Северной стороны и мыса Херсонес. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и мыса Херсонес. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — пишет Развожаев. На данный момент воздушная тревога отменена.

Губернатор напомнил, что военнослужащие выявляют и поражают дроны с применением различных средств, включая стрелковое оружие. Он отдельно отметил, что боеприпасы, не достигшие цели, всегда падают вниз.

А ранее на северном побережье Эстонии были обнаружены обломки беспилотника. По предварительным данным, детали принадлежат украинскому дрону, который ранее потерпел крушение. Отдельные фрагменты дронов находят в прибрежной зоне уезда Ляэне-Вирумаа, а также в районе населённого пункта Турбунеэме.