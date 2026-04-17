План «Ковёр» вводился в двух аэропортах Краснодарского края на час

Временные ограничения на полёты были введены в двух аэропортах Краснодарского края на час. Кроме того, меры действуют в авиагавани Владимира. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Сочи, Геленджик, Владимир (Семязино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. В ведомстве напоминают о действующем режиме NOTAM в аэропорту Геленджика, который принимает рейсы с 08:30 до 20:00).

Ограничения в авиагаванях Сочи и Геленджика были отменены в 00:17 по московскому времени.

А ранее в Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины на шесть муниципалитетов пострадали четыре человека. Кроме того, беспилотники поразили три автомобиля. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.