Российские силы ПВО сбили 48 беспилотников над регионами за 9 часов

Российские средства противовоздушной обороны за девять часов сбили 48 украинских беспилотников над несколькими регионами. Данную информацию передали в пресс-службе Минобороны РФ.

В период с 8:00 до 17:00 по московскому времени дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 48 вражеских дронов самолётного типа. Беспилотники летели над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников, которые целились в инфраструктурные объекты полуострова. Активно отражали угрозу подразделения противовоздушной обороны и расчёты Черноморского флота. Военным удалось нейтрализовать 19 воздушных целей. Последствия налёта оказались минимальными. Спасатели зафиксировали повреждения окон в двух частных домах в Балаклавском районе. Жертв и пострадавших нет.