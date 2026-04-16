Обломки дронов повредили дома, детсад и судно в Сочи и Новороссийске

Атака украинских дронов сегодня ночью затронула не только Туапсе, где погибло два человека, но и другие прибрежные города региона. О последствиях террористического удара ВСУ рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Так, в Сочи обломками БПЛА выбиты стёлка в двух частных домах в Лазаревском районе и многоквартирном доме в Центральном. Частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе – территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения.

В Новороссийске обломки дрона упали на гражданское судно, произошёл пожар, который к настоящему времени уже потушен. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

Напомним, этой ночью в результате террористической атаки беспилотников ВСУ по жилым домам в Туапсе погибли два человека: 14 летняя девочка и взрослая девушка. Также пострадало семь человек. Повреждено 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальная школа.