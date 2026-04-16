16 апреля, 07:36

В Туапсинском округе ввели режим ЧС после смертельной атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В Туапсинском округе ввели режим ЧС после ночной атаки дронов, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. С утра на месте работают комиссии по оценке ущерба», — написал он.

В школах Туапсе отменили занятия после налёта БПЛА
В школах Туапсе отменили занятия после налёта БПЛА

Напомним, этой ночью в результате террористической атаки беспилотников ВСУ по жилым домам в Туапсе погибли два человека: 14 летняя девочка и взрослая девушка. Также пострадало семь человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Вишнякова
