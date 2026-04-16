Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 05:39

В Севастополе ПВО сбила 19 украинских беспилотников

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Минувшей ночью Севастополь столкнулся с массированным ударом со стороны украинских формирований. Регион атаковали беспилотные летательные аппараты, нацеленные на инфраструктурные объекты полуострова.

Активную работу по отражению угрозы вели подразделения противовоздушной обороны, а также расчёты Черноморского флота. Всего военным удалось нейтрализовать 19 воздушных объектов.

Местный градоначальник Михаил Развожаев оперативно прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. По его словам, «этой ночью силы ПВО и нашего Черноморского флота вновь отразили атаку ВСУ».

Последствия налета оказались незначительными. Спасательные службы зафиксировали повреждения окон в двух частных домах, расположенных в Балаклавском районе.

Власти подчеркнули, что самое важное — никто из людей не пострадал. В настоящее время профильные ведомства завершают проверку территорий на наличие обломков, обстановка в городе остается стабильной.

В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ
В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ

Напомним, что за ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Не обошлось без последствий на земле в Краснодарском крае, где в ходе атаки закрывали местные аэропорты. В Туапсе зафиксированы повреждения зданий, также обломки сбитых БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта. В местных школах отменены уроки. Погибли два ребёнка.

Оксана Попова
