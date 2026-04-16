В Севастополе ПВО сбила 19 украинских беспилотников

Минувшей ночью Севастополь столкнулся с массированным ударом со стороны украинских формирований. Регион атаковали беспилотные летательные аппараты, нацеленные на инфраструктурные объекты полуострова.

Активную работу по отражению угрозы вели подразделения противовоздушной обороны, а также расчёты Черноморского флота. Всего военным удалось нейтрализовать 19 воздушных объектов.

Местный градоначальник Михаил Развожаев оперативно прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. По его словам, «этой ночью силы ПВО и нашего Черноморского флота вновь отразили атаку ВСУ».

Последствия налета оказались незначительными. Спасательные службы зафиксировали повреждения окон в двух частных домах, расположенных в Балаклавском районе.

Власти подчеркнули, что самое важное — никто из людей не пострадал. В настоящее время профильные ведомства завершают проверку территорий на наличие обломков, обстановка в городе остается стабильной.