В Севастополе ПВО сбила 19 украинских беспилотников
Обложка © Шедеврум
Минувшей ночью Севастополь столкнулся с массированным ударом со стороны украинских формирований. Регион атаковали беспилотные летательные аппараты, нацеленные на инфраструктурные объекты полуострова.
Активную работу по отражению угрозы вели подразделения противовоздушной обороны, а также расчёты Черноморского флота. Всего военным удалось нейтрализовать 19 воздушных объектов.
Местный градоначальник Михаил Развожаев оперативно прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. По его словам, «этой ночью силы ПВО и нашего Черноморского флота вновь отразили атаку ВСУ».
Последствия налета оказались незначительными. Спасательные службы зафиксировали повреждения окон в двух частных домах, расположенных в Балаклавском районе.
Власти подчеркнули, что самое важное — никто из людей не пострадал. В настоящее время профильные ведомства завершают проверку территорий на наличие обломков, обстановка в городе остается стабильной.
Напомним, что за ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Не обошлось без последствий на земле в Краснодарском крае, где в ходе атаки закрывали местные аэропорты. В Туапсе зафиксированы повреждения зданий, также обломки сбитых БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта. В местных школах отменены уроки. Погибли два ребёнка.
