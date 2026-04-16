16 апреля, 18:23

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре мирных жителя

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об атаках со стороны ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В результате ударов пострадали четыре человека.

По словам губернатора, на автодороге между селами Никольское и Нечаевка дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение. В селе Берёзовка Борисовского округа беспилотник нанес удар по служебной машине, ранив ещё одного человека.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Кроме того, в селе Бобрава после атаки дрона на автомобиль были госпитализированы две женщины с минно-взрывными травмами и баротравмами. Гладков заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

52 частных дома и 8 многоэтажек повреждены в Туапсе после атаки БПЛА
52 частных дома и 8 многоэтажек повреждены в Туапсе после атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по гражданским объектам Херсонской области. В результате двое мирных жителей погибли, трое получили ранения.

Наталья Демьянова
