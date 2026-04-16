В Херсонской области два человека погибли и трое ранены при ударах ВСУ

За минувшие сутки украинские войска нанесли удары по гражданским объектам Херсонской области. Двое мирных жителей погибли, трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В Виноградове после сброса взрывчатки с коптера на жилой сектор скончалась женщина 1963 года рождения. Ранен мужчина 1961 г. р. — его госпитализировали с осколочными травмами и контузией.

В Каховке беспилотник атаковал легковой автомобиль. Погибла женщина 1952 года рождения.

В Раденске от удара БПЛА пострадал мужчина 1976 года рождения. Доставлен в Скадовскую ЦРБ.

В Солонцах мужчина 1984 года рождения подорвался на мине при наезде на снаряд. Его увезли в больницу с переломом и минно-взрывной травмой.

Обстрелы повредили жилой дом в Костогрызове и машины в Николаевке. Там обошлось без пострадавших. Также под ударами оказались Алешки, Голая Пристань, Обрывка, Раденск, Старая Збурьевка, Великая Кардашинка, Гладковка, Казачьи Лагеря, Крынки, Масловка, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Подлесное, Подо-Калиновка, Пролетарка и Саги.