СК РФ возбудил дело о теракте после атак дронов ВСУ на Кубань

СК РФ возбудил уголовное дело по факту терроризма из-за массированных ударов украинских дронов по гражданской инфраструктуре Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о статье 205 УК РФ. Сотрудники уже осмотрели места происшествий и задокументировали характер повреждений.

Для выяснения обстоятельств назначена взрывотехническая экспертиза. Специалистам предстоит установить параметры использованных боеприпасов.

В СК добавили, что действиям украинских командиров, отдавших соответствующие распоряжения, будет дана правовая оценка. Следствие намерено собрать доказательную базу для привлечения их к ответственности.

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. В Туапсе погибли два ребёнка — пяти и 14 лет. Также пострадали семь человек. Обломки дронов повредили дома, детсад и судно в Сочи и Новороссийске