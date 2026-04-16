Последствия ночной атаки дронов в Краснодарском крае: хроника событий

Появились новые детали о налёте БПЛА на Кубань: в Туапсе после ночной атаки трагически погибла 14-летняя девочка. Ранее поступала информация о двух жертвах, однако после тщательного разбора завалов специалисты уточнили данные: помимо ребенка, скончалась ещё одна молодая девушка, личность которой сейчас устанавливается.

Медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим, уточнил глава региона Вениамин Кондратьев. Среди них мужчина, ребёнок и три женщины. Одну из пациенток доставили в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести, ей проводят необходимую терапию. Остальным помощь оказали амбулаторно.

Местные власти ввели в округе режим чрезвычайной ситуации. Согласно предварительным подсчётам, обломки аппаратов повредили более 30 жилых строений, включая многоквартирные дома, а также серьезно затронули два учебных заведения и музыкальную школу. С самого утра на месте работают оценочные комиссии.

Агрессивный налёт затронул и другие города побережья. В Сочи осколки дронов выбили стекла в частных домах Лазаревского района и в высотке Центрального округа. Также пострадал детский сад в Дагомысе: из-за повреждений остекления и ограждения воспитанников временно перевели в другой корпус.

В Новороссийске падение обломков привело к возгоранию на гражданском судне. Пожар удалось оперативно потушить. В результате этого инцидента пострадал один человек, его экстренно госпитализировали в местную больницу.