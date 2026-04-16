52 частных дома и 8 многоэтажек повреждены в Туапсе после атаки БПЛА

В Туапсе подсчитывают ущерб от ночной атаки дронов. Пострадали 60 жилых домов (52 частных и 8 многоэтажек) и 3 социальных объекта. Пять домов разрушены полностью.

«Повреждены у нас 52 частных домовладения, 8 многоквартирных домов, 3 социально значимых объекта. На текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. В пяти частных домах зафиксирована полная потеря жилых помещений», — сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в Telegram-канале.

Власти обещают завершить обследование всех пострадавших к завтрашнему дню.