16 апреля, 17:59

52 частных дома и 8 многоэтажек повреждены в Туапсе после атаки БПЛА

Последствия атаки ВСУ в Туапсинском округе. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

В Туапсе подсчитывают ущерб от ночной атаки дронов. Пострадали 60 жилых домов (52 частных и 8 многоэтажек) и 3 социальных объекта. Пять домов разрушены полностью.

«Повреждены у нас 52 частных домовладения, 8 многоквартирных домов, 3 социально значимых объекта. На текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. В пяти частных домах зафиксирована полная потеря жилых помещений», — сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в Telegram-канале.

Власти обещают завершить обследование всех пострадавших к завтрашнему дню.

СК РФ возбудил дело о теракте после атак дронов ВСУ на Кубань
Напомним, в ночь на 16 апреля дроны ВСУ совершили налёт на Краснодарский край. В Туапсе погибли два человека — дети пяти и 14 лет. Также пострадали семь человек. Власти пообещали оказать помощь близким жертв атаки.

Наталья Демьянова
