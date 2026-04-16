16 апреля, 13:30

Власти Туапсе помогут семьям погибших при ночном налёте БПЛА

Последствия атаки ВСУ в Туапсинском округе. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил в своём Telegram-канале, что семьи погибших в результате ночной атаки беспилотника получат всю необходимую помощь. Он также выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии.

«Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в заявлении.

После атаки БПЛА на Туапсе количество людей, временно размещённых в пункте на базе школы № 6, увеличилось более чем вдвое — с 10 до 22 человек. Все пострадавшие обеспечены питанием и вещами первой необходимости. На месте круглосуточно работают врач и психолог.

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. В Туапсе погибли два ребёнка — пяти и 14 лет. Также пострадали семь человек. Обломки дронов повредили дома, детсад и судно в Сочи и Новороссийске

Наталья Демьянова
