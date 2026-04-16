На северном побережье Эстонии нашли обломки, предположительно, украинского дрона

На северном побережье Эстонии вновь обнаружили обломки, предположительно, украинского беспилотника. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, в последние дни в прибрежной зоне уезда Ляэне-Вирумаа находят отдельные фрагменты дронов. Очередные части БПЛА были обнаружены в районе населённого пункта Турбунеэме. В департаменте считают, что найденные детали, вероятнее всего, относятся к украинскому беспилотнику, который ранее потерпел крушение.

Ранее Латвия, Литва и Эстония официально заявили, что не предоставляли ВСУ согласия на использование своего воздушного пространства для пролёта беспилотников. Эта информация содержится в совместном коммюнике министерств иностранных дел стран Балтии. В заявлении подчёркивается, что балтийские государства никогда не санкционировали применение своей территории и воздушного пространства для нанесения ударов украинскими беспилотниками по российским объектам.