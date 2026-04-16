Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 19:34

На северном побережье Эстонии нашли обломки, предположительно, украинского дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

На северном побережье Эстонии вновь обнаружили обломки, предположительно, украинского беспилотника. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, в последние дни в прибрежной зоне уезда Ляэне-Вирумаа находят отдельные фрагменты дронов. Очередные части БПЛА были обнаружены в районе населённого пункта Турбунеэме. В департаменте считают, что найденные детали, вероятнее всего, относятся к украинскому беспилотнику, который ранее потерпел крушение.

На пляже в Эстонии нашли обломок, предположительно, украинского беспилотника

Ранее Латвия, Литва и Эстония официально заявили, что не предоставляли ВСУ согласия на использование своего воздушного пространства для пролёта беспилотников. Эта информация содержится в совместном коммюнике министерств иностранных дел стран Балтии. В заявлении подчёркивается, что балтийские государства никогда не санкционировали применение своей территории и воздушного пространства для нанесения ударов украинскими беспилотниками по российским объектам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Эстония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar