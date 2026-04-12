12 апреля, 13:05

На пляже в Эстонии нашли обломок, предположительно, украинского беспилотника

Фрагмент беспилотника, обнаруженный в Эстонии. Обложка © kapo.ee

Фрагмент беспилотника, обнаруженный в Эстонии. Обложка © kapo.ee

На пляже в Эстонии обнаружили обломок, принадлежащий, вероятно, украинскому беспилотнику. Об этом пишет телерадиокомпания ERR со ссылкой на полицию безопасности прибалтийской республики. Находку сделал местный житель на пляже в Ляэне-Вирумаа.

«Речь идёт не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море выбросило на пляж... По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона», — приводится заявление пресс-секретаря ведомства Марты Тууль.

Главком ВМС Варк: Эстония не будет задерживать суда РФ из-за риска войны

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии официально отвергли данные о том, что они открыли своё воздушное пространство для украинских беспилотников. Информацию довели до российских дипломатов.

Матвей Константинов
