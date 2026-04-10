Страны Балтии заявили, что не разрешали дронам ВСУ лететь на Россию

Латвия, Литва и Эстония официально заявили, что не предоставляли ВСУ согласия на использование своего воздушного пространства для пролёта беспилотников. Эта информация содержится в совместном коммюнике министерств иностранных дел стран Балтии, опубликованном на официальном сайте латвийского внешнеполитического ведомства

«Государства Балтии никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов на цели в России», — говорится в заявлении.

В заявлении подчёркивается, что балтийские государства никогда не санкционировали применение своей территории и воздушного пространства для нанесения ударов украинскими беспилотниками по российским объектам. Дипломатические представители проинформировали, что сведения были доведены до сведения российских поверенных в делах, временно исполняющих обязанности в Литве и Эстонии.

Напомним, ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что наша страна вынесла предупреждение Прибалтике за открытие неба для ВСУ. По словам дипломата, Москва уже обозначила свою жёсткую позицию, расценив подобные шаги как опасные и провокационные.