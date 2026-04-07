В Госдуме призвали сбивать украинские дроны над территорией стран Балтии

Официальное предупреждение Марии Захаровой в адрес стран Балтии из-за украинских беспилотников должно стать финальным. После него Москве пора переходить к практическим шагам. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» выразил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий считает, что следующим этапом станет уничтожение дронов прямо над территорией Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам, это поднимет внутри этих государств такой шум, что для местных чиновников, одобряющих пролёты, наступят серьёзные последствия.

Чепа добавил, что Россия в рамках международного права может применять против прибалтийских республик «блокировки» в допустимом объёме. Конкретизировать, о каких именно мерах идёт речь, он не стал. Депутат выразил надежду, что дипломатическое предупреждение станет для соседей последним.

«Мне бы очень этого хотелось», — резюмировал он, выступая за сбивание беспилотников и использование международно-правовых инструментов.

Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна вынесла предупреждение Прибалтике за открытие неба для ВСУ. По словам дипломата, Москва уже обозначила свою жёсткую позицию, расценив подобные шаги как опасные и провокационные.