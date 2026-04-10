10 апреля, 19:51

Главком ВМС Варк: Эстония не будет задерживать суда РФ из-за риска войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Таллин отказался от идеи задерживать российские суда так называемого «теневого флота» в акватории Балтийского моря. Такой шаг может спровоцировать серьёзный военный конфликт, заявил командующий местными военно-морскими силами Иво Варк.

По его словам, вероятность перерастания инцидента в полномасштабные боевые действия сейчас чрезвычайно высока.

Варк уточнил, что власти республики готовы рассмотреть силовое вмешательство лишь при прямой угрозе. Речь идёт о ситуациях вроде повреждения подводных коммуникаций или разлива нефтепродуктов.

Представитель МИД Мария Захарова ранее назвала обвинения в адрес РФ надуманными, чья истинная цель — блокировать экспорт отечественной нефти. По её словам, североатлантический альянс уже пользуется сложившейся обстановкой — НАТО активно наращивает собственное военное присутствие в регионе. Помощник президента Николай Патрушев указывал, что участившиеся происшествия с кабелями превратили Балтику в плацдарм для гибридной войны со стороны Запада.

Власти Швеции разрешили танкеру Flora 1 покинуть территориальные воды

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
