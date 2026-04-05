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Опубликовано 5 апреля, 00:13

Власти Швеции разрешили танкеру Flora 1 покинуть территориальные воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Шведские власти разрешили танкеру Flora 1 покинуть территориальные воды после проверки обстоятельств инцидента с разливом минерального масла. Первоначальные опасения в экологическом нарушении оказались необоснованными, сообщили в Береговой охране.

Судно было остановлено и отбуксировано к стоянке к югу от Истада после обнаружения загрязнения длиной более 12 километров. Совместная проверка береговой охраны и полиции показала отсутствие доказательств нарушения. Дополнительную ясность внесла Камерунская регистрация танкера.

«Подозрения не приведут к предъявлению обвинений, но морские перевозчики должны знать, что шведские власти совместно поддерживают порядок на море. Мы действуем для повышения безопасности на море и защиты окружающей среды. Если появляется подозрительное судно, мы вмешиваемся с учётом сложившихся обстоятельств. В отсутствие правовых оснований для продолжения предварительного расследования мы не задерживаем судно. Кроме того, есть государство флага. Мы довольны тем, что прояснили этот вопрос», — заявил заместитель начальника оперативного отдела Береговой охраны Даниэль Стенлинг.

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Напомним, 3 апреля Швеция задержала в Балтийском море нефтяной танкер Flora-1, который подозревали в причастности к разливу нефти у острова Готланд. Судно вышло из российского порта Приморск. Конечный пункт маршрута в материалах не уточнялся. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на этом фоне связал историю российским «теневым флотом».

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Тимур Хингеев
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