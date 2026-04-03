Танкер из Приморска задержали в Швеции, обвинив в разливе нефти

Швеция задержала в Балтийском море нефтяной танкер Flora-1, который подозревают в причастности к разливу нефти у острова Готланд. Об этом сообщила береговая охрана страны.

По данным MarineTraffic, судно вышло из российского порта Приморск. Конечный пункт маршрута в материалах не уточняется.

Шведская сторона считает, что именно это судно может быть источником нефтяного пятна длиной около 12 километров. При этом береговая охрана никаких доказательств не предъявила.

После инцидента в стране начали расследование по подозрению в экологическом преступлении. Власти также заявили, что понимают Flora-1 как судно из санкционного списка ЕС, а его флаговый статус назвали неясным.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на этом фоне связал историю с так называемым российским теневым флотом. Он подчеркнул, что власти воспринимают случившееся серьезно, хотя в этот раз речь, по его словам, идет не о крупномасштабном разливе.

История получила дополнительный резонанс на фоне того, что в последние месяцы Швеция усилила контроль за судами, которые связывают с Россией. Поэтому задержание Flora-1 стало не только экологическим, но и политически чувствительным эпизодом.

К слову, ранее в Швеции взяли под стражу и допросили капитана сухогруза Caffa, который задержали 6 марта в Балтийском море. Российского капитана подозревают в использовании поддельных морских сертификатов, а также в нарушении шведских законов о морском судоходстве и безопасности судов.