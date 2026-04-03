Финны массово ринулись за продуктами в Швецию и шокировали соседей

Жители Финляндии всё чаще совершают продуктовые поездки в соседнюю Швецию. Причиной послужило решение шведских властей с начала апреля значительно снизить налог на продукты питания, сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Правительство Швеции 1 апреля приняло решение о временном сокращении ставки НДС на продовольствие. Если раньше налог составлял 12%, то теперь он снижен вдвое — до 6%. Льготная ставка будет действовать до конца 2027 года. Снижение налога уже дало ощутимый эффект: оно подстегнуло пасхальные продажи и, что особенно примечательно, привлекло финских покупателей в Хапаранду — шведский город, расположенный на границе с Финляндией.

Журналисты издания побывали в одном из супермаркетов Хапаранды и выяснили любопытную деталь: финские потребители оказались лучше информированы о налоговых изменениях, чем сами шведы. Владелец магазина, с которым побеседовали репортёры рассказал, что ожидает роста продаж — в том числе за счёт гостей из соседней страны. Финским покупателям выгодно сразу по двум причинам: во-первых, из-за снижения НДС, во-вторых, благодаря укреплению евро по отношению к шведской кроне.

«Мне кажется, сегодня покупателей было больше, чем в прошлые пасхальные праздники... И многие приехали из Финляндии», — заявил предприниматель.

Сейчас в Финляндии выступают за восстановление полноценного пограничного сообщения с Россией, поскольку текущая изоляция наносит стране значительный ущерб. Авиакомпания Finnair терпит колоссальные убытки из-за потери транзита через Россию.