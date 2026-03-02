Минфин предложил освободить общепит от НДС до конца 2026 года

Министерство финансов России предложило законопроект с поправками к Налоговому кодексу, которые должны смягчить переход малого и среднего бизнеса (МСП) на новые правила, действующие начала 2026 года. В ведомстве полагают, что предпринимателям нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям. Текст документа появился на сайте министерства. В частности речь идёт о точках общепита.

«Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону», — сказано в тексте.

Кроме того, подразумевается, что утратившие право на патент бизнесмены смогут заявить вычеты по НДС за неиспользованные товары. А плательщикам по системе УСН позволят сократить доходы на сумму налога с авансов, которые были получены предприятияем до перехода на новый режим. И, наконец, изменён расчёт лимита доходов за прошлый год в размере 60 миллионов рублей, теперь из этой суммы будут исключены проценты по вкладам в банках. А для малых производств упростят порядок применения пониженных страховых взносов. В министерстве уверены, что всё это поможет малому и среднему бизнесу определиться с режимом налогообложения без всякой спешки.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума не будет вносить на рассмотрение вопрос о введении налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары с маркетплейсов.