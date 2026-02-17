ГД отказалась рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Госдума не будет вносить на рассмотрение вопрос о введении налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары с маркетплейсов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Те, кто начал его комментировать [проект постановления] с учётом предложения о введении налога на добавленную стоимость на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ, независимо от наличия беспошлинного порога, поторопился», — сказал спикер н в ходе пленарного заседания.

По его словам, Дума не считает данный вопрос необходимым к рассмотрению. Он находится в компетенции Правительства, добавил Володин.

Предложение ввести НДС на такие товары входило в проект постановления по итогам слушаний на тему развития отраслей лёгкой промышленности.

Ранее сообщалось, что Минпромторг захотел ввести в России полный НДС на импортные товары. Данная инициатива, по словам главы ведомства Антона Алиханова, направлена на выравнивание условий ведения бизнеса.