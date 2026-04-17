Под завалами дома в Туапсе не нашли девочку-подростка, признанную погибшей

Спасатели не нашли под завалами дома в Туапсе девочку-подростка, которая числится как погибшая. Об этом пишет Baza со ссылкой на источник.

Поисково-спасательная операция длилась сутки и осложнялась горным рельефом, из-за которого к дому не смогли подогнать тяжёлую технику. Теперь сотрудники МЧС обследуют прилегающую территорию.

Напомним, в результате ночного налёта украинских дронов на Туапсе повреждены 60 жилых домов, в том числе 52 частных. Пять зданий разрушены полностью. На завале одного из домов началась масштабная поисково-спасательная операция. По некоторым данным, под руинами могла находиться несовершеннолетняя девочка. Связь с ней оборвалась более суток назад.