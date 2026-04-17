Новый элемент на дронах ВСУ: под крылом FP-2 нашли загадочный груз

У беспилотников FP-2, которые применяются ВСУ, обнаружили неизвестные элементы под крыльями. На это обратили внимание после анализа перехваченного аппарата, пишет «Осведомитель».

Речь идёт о дроне, который был сбит операторами зенитных FPV-беспилотников центра «Рубикон». На крыльях устройства заметили два дополнительных груза, назначение которых пока не установлено. Предполагается, что это могут быть либо дополнительные боевые части, либо контейнеры для сброса.

Известно, что стандартная версия FP-2 оснащается боевой частью массой около 100 килограммов. Дальность полета такого аппарата оценивается примерно в 200 километров.

А ранее в МО РФ сообщили, что расчёты постов воздушного наблюдения успешно применяют новый дрон-перехватчик «Ёлка» в зоне спецоперации. «Ёлка» уничтожает ударные и разведывательные беспилотники ВСУ и прикрывает логистические маршруты.