Новый дрон «Ёлка» эффективно уничтожает украинские беспилотники в зоне СВО

Расчёты постов воздушного наблюдения успешно применяют новый дрон-перехватчик «Ёлка» в зоне спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Поражена очередная цель с помощью дрона-перехватчика «Ёлка». Очень эффективный дрон. Специально так рассчитали, чтобы он пролетел край населённого пункта, и после этого мы запустили дрон-перехватчик, чтобы мирное население не пострадало», — рассказал начальник расчёта с позывным Марик.

Военнослужащие группировки «Север» используют аппарат в Сумской области. Дрон «Ёлка» уничтожает ударные и разведывательные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). БПЛА прикрывает логистические маршруты. Расчёты работают в круглосуточном режиме, обнаруживая и сбивая вражеские дроны.

Ранее сообщалось, что в российском приграничье заметили новый опасный беспилотник ВСУ. Аппарат известен под названиями «Марсианин-2» и Hornet. Специалисты по РЭБ сообщили о серьёзной угрозе для тылов. Этот дрон плохо слышен и не виден детекторам. Он устойчив к средствам радиоэлектронного подавления и летает глубоко в тылы. Аппарат можно использовать днём и в сумерках. Его сложно подбить из стрелкового оружия.