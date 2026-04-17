«Подорожник» против РЭБ: Новая разработка «Ростеха» сделает наши дроны практически неуязвимыми

Отечественные беспилотники станут лучше противостоять средствам РЭБ — «Росэл» (входит в Ростех) начал государственные испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник», которые защищают электронику от помех и подавления. Как рассказали в пресс-службе госкорпорации, разработка также сможет применяться в БПЛА и полевых телефонах.

«Фильтры устанавливаются на чувствительную электронику и подавляют электромагнитные импульсы, которые идут от комплексов радиоэлектронной борьбы. Это обеспечивает стабильную работу в том числе полевых телефонов, радиостанций и бортового радиоэлектронного оборудования беспилотников», — говорится в сообщении.

Импульс способен выводить из строя чувствительную электронику в радарах, системах связи и навигации. Изделие способно работать при экстремальных температурах — от минус 60 до плюс 125 градусов по цельсию — и рассчитаны на 20 тысяч часов службы.

«[Это] обеспечивает их безотказную работу на протяжении всего 25-летнего срока службы», — говорится в сообщении.

Ранее российские бойцы начали применять новый отечественный дрон-перехватчик «Ёлка». Бойцы характеризуют новый БПЛА как очень эффективный. При этом разработчики рассчитали его полёт так, чтобы минимизировать вред гражданскому населению.