Кафе в Каховке превратилось в руины после удара ВСУ

ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области, в результате чего было полностью разрушено здание местного кафе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

«Разрушено кафе «Старый город» рядом с остановкой, находящейся возле центральной районной больницы на Светлово», — написал он.

В селе Каменка украинский дрон упал у жилого дома из-за чего из него выпали все окна.

Филипчук также добавил, что в селе Каменка украинский дрон упал у жилого дома, что привело к обрыву проводов электроснабжения. Взрывной волной выбило окна, однако, по уточнению главы округа, никто из жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли два мирных жителя и трое ранены. В Виноградове после атаки коптера скончалась женщина 1963 года рождения, а мужчина 1961 года рождения госпитализирован с осколочными травмами и контузией. В Каховке беспилотник атаковал автомобиль, погибла женщина 1952 года рождения, а в Раденске пострадал мужчина 1976 года рождения. В Солонцах мужчина 1984 года рождения подорвался на мине, его увезли в больницу с переломом и минно-взрывной травмой.