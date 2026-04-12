ВСУ во время перемирия атаковали здание администрации в Херсонской области

Киевский режим вновь нарушил пасхальное перемирие, обстреляв гражданские объекты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Киев совершил нападение на Херсонскую область, в очередной раз нарушив пасхальное перемирие. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Около четырёх утра под огнём оказались административное здание в Старой Збурьевке и частное домовладение в Железном Порту. В обоих случаях постройки повреждены, люди не пострадали.

Перемирие стартовало 11 апреля в 16:00. К этому моменту из-за атак противника ранения успели получить шестеро мирных жителей. В селе Великие Копани взрывом мины травмировало женщину 1983 года рождения — её отправили в Скадовскую ЦРБ.

На дороге у села Раденск на взрывном устройстве подорвался легковой автомобиль. В машине находились мужчина 1969 года рождения и женщина 1961 года рождения, оба госпитализированы. В Каховском округе в селе Любимовка осколочные ранения получил мужчина 1972 года рождения.

Два взрыва прогремели и в Новой Каховке. Там доставка в больницу потребовалась мужчинам 1976 и 1995 годов рождения. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что в Минобороны РФ зафиксировало рекордное число нарушений перемирия со стороны ВСУ в пасхальное перемирие. Согласно официальным данным, промежуток с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля выдался крайне напряжённым. Военные насчитали 1971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований. В ведомстве уточнили, что именно столько нарушений перемирия зафиксировано за указанный период.