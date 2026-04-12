Песков: Путин велел Армии РФ быть готовой к провокациям от ВСУ в перемирие

Владимир Путин потребовал от российских военнослужащих сохранять повышенную боевую готовность на фоне возможных провокационных действий украинских боевиков в период пасхального перемирия. Об этом журналисту Павлу Зарубину из ИС «Вести» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинская сторона последовала примеру Российской Федерации, (объявившей пасхальное перемирие., — Прим. Life.ru). При этом Путин особо акцентировал, что наши военные должны быть начеку на случай возможных провокаций», — передал он.

Представитель Кремля также напомнил, что аналогичная попытка ввести режим тишины осуществлялась ещё годом ранее. По его словам, в тот период достигнутые договорённости о прекращении боевых действий со стороны Незалежной нарушались на регулярной основе.

Стоит напомнить, что до этого в Минобороны РФ уже обнародовали оперативную информацию о положении на линии боевого соприкосновения. Согласно их данным, за последнее время украинскими силами было совершено неоднократное нападение по позициям российских войск. Военные насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований.