Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение о пасхальном перемирии гуманитарным шагом со стороны главы государства. По его словам, для граждан обеих стран этот праздник наполнен особым смыслом.

«Это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации. Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением», — подчеркнул пресс-секретарь в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Однако в администрации президента напомнили об опыте прошлых лет. Дмитрий Песков указал, что в предыдущем году подобные договоренности неоднократно нарушались бойцами ВСУ.

Напомним, ранее Министерство обороны России опубликовало сводку о ситуации в зоне конфликта. Ведомство сообщило, что за минувшие часы украинские подразделения неоднократно открывали огонь по российским позициям. Военные насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований.