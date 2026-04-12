Киев продолжил обстрелы приграничья и позиций ВС РФ после начала перемирия

Министерство обороны России заявило о грубом игнорировании условий пасхального перемирия украинской стороной. Вопреки объявленной паузе, противник продолжил агрессивные действия как против российских военнослужащих, так и по отношению к гражданскому населению.

В результате недавних налётов пострадали жители Курской и Белгородской областей.

«Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате ранения получили мирные жители, в том числе ребенок», — уточнили в ведомстве.

На линии боевого соприкосновения ситуация также остается напряжённой. Ночью подразделения ВСУ предприняли серию попыток прорвать оборону РФ в Днепропетровской области. Как подчеркнули в министерстве, «несмотря на объявление режима пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены».

Помимо обстрелов, зафиксированы попытки выдвижения украинских штурмовых групп для захвата новых рубежей. Однако российские бойцы пресекли активность врага сразу на четырёх участках фронта.

Оборонное ведомство подтвердило срыв вылазок в Сумской области и на территории ДНР — вблизи населённых пунктов Кондратовка, Новая Сечь и Каленики.

Напомним, ранее Министерство обороны России опубликовало сводку о ситуации в зоне конфликта. Ведомство сообщило, что за минувшие часы украинские подразделения неоднократно открывали огонь по российским позициям. Военные насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований.