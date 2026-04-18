17 апреля, 23:58

В Севастополе сбили два БПЛА ВСУ, загорелся резервуар с остатками топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

В Севастополе в районе Гагаринского округа зафиксировано задымление, которое было видно в разных частях города. Как рассказал местный губернатор Михаил Развожаев, причиной является возгорание резервуара с остатками топлива в районе Казачьей Бухты. В то же время системы ПВО сбили два украинских беспилотника.

«Дым, который видно в Гагаринском районе — это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за сбитого БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении. Отдельно подчёркивается, что происшествие не скажется на обеспечении города топливом — в резервуаре не находилось запасов горючего.

По данным Развожаева, в районе Северной стороны и Балаклавского муниципального округа были уничтожены два БПЛА. Спасательные службы сообщают, что повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Над Ленобластью сбили более 240 дронов с начала года

А ранее в Воронеже средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили несколько украинских беспилотников. В результате падения частей БПЛА повреждения зафиксированы в строящемся многоквартирном доме. Режим опасности атаки беспилотников действует на территории всей области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
