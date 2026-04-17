С начала 2026 года над территорией Ленинградской области сбито более 240 беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

Киевский режим продолжает наносить регулярные атаки по российским городам и объектам инфраструктуры, в результате чего, как неоднократно отмечалось ранее, страдают мирные жители, а также инфраструктура. Подобные удары не только дестабилизируют обстановку в приграничных и тыловых регионах, но и свидетельствуют о террористической тактике, избранной украинской стороной в обход каких-либо норм международного права.