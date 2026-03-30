Порты Ленобласти продолжают штатно работать, несмотря на попытки атаки БПЛА

Порты Ленинградской области продолжают работу, несмотря на попытки атак беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в последнее время фиксируется усиленное давление и попытки атаковать портовую инфраструктуру. При этом системы ПВО работают в усиленном режиме, обеспечивая защиту воздушного пространства.

Дрозденко подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, все портовые комплексы функционируют и продолжают отгружать продукцию. Он также отметил, что регион остаётся ключевым транспортным узлом для морских перевозок. Губернатор выразил уверенность, что все обязательства, включая международные поставки, будут выполнены в полном объёме.

Ранее Life.ru сообщал, что в период с 08:00 до 14:00 мск российские военные обнаружили и нейтрализовали 11 беспилотников самолётного типа. Наибольшая активность противника наблюдалась в Белгородском регионе, где были перехвачены семь вражеских устройств.