Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 16:01

Порты Ленобласти продолжают штатно работать, несмотря на попытки атаки БПЛА

Порты Ленинградской области продолжают работу, несмотря на попытки атак беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в последнее время фиксируется усиленное давление и попытки атаковать портовую инфраструктуру. При этом системы ПВО работают в усиленном режиме, обеспечивая защиту воздушного пространства.

Дрозденко подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, все портовые комплексы функционируют и продолжают отгружать продукцию. Он также отметил, что регион остаётся ключевым транспортным узлом для морских перевозок. Губернатор выразил уверенность, что все обязательства, включая международные поставки, будут выполнены в полном объёме.

Ранее Life.ru сообщал, что в период с 08:00 до 14:00 мск российские военные обнаружили и нейтрализовали 11 беспилотников самолётного типа. Наибольшая активность противника наблюдалась в Белгородском регионе, где были перехвачены семь вражеских устройств.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar