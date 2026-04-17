Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 7
В Ленинградской области количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов достигло семи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
В районе Пулковских высот в результате падения БПЛА осколками повреждены одно транспортное средство и окна соседнего здания. Также в Выборгском районе зафиксировано падение обломков БПЛА — без ущерба.
«Пострадавших по предварительной информации нет. Боевая работа продолжается», — добавил Дрозденко.
Тем временем, пять самолётов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за атаки украинских БПЛА по Ленобласти. Прямо сейчас самолёт Air Cairo из Шарм-эль-Шейха летает кругами в районе Пскова. Два борта «Победы» находятся в Вологодской области: один — у озера Белое, другой — в районе деревни Избоищи. Примерно там же — два самолёта авиакомпании «Россия» из Сургута и Перми. В данный момент в аэропорту задерживаются 11 рейсов на взлёт, ещё 8 отменены. На посадку также отменены 6 самолётов.
