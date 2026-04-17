

17 апреля, 03:14

В Пулково задерживаются 11 рейсов, отменены восемь на взлёт и шесть на посадку

Пять самолётов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за атаки украинских БПЛА по Ленобласти. Прямо сейчас самолёт Air Cairo из Шарм-эль-Шейха летает кругами в районе Пскова. Два борта «Победы» находятся в Вологодской области: один — у озера Белое, другой — в районе деревни Избоищи. Примерно там же — два самолёта авиакомпании «Россия» из Сургута и Перми. Лайнеры не могут приземлиться из-за угрозы атаки БПЛА.

В данный момент в аэропорту задерживаются 11 рейсов на взлёт, ещё 8 отменены. На посадку также отменены 6 самолётов.

Росавиация сообщила об ограничениях в Пулково и Храброво

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о трёх сбитых беспилотниках ВСУ. Позже стало известно об ещё одном сбитом БПЛА. В воздушном пространстве региона объявлялась опасность атаки. Жителей предупреждали о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
